“La solidarietà occidentale all’Ucraina è grande | ma manca una risposta culturale”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Le Monde – Perché era importante che il Festival del libro di Kyov riprendesse? Nataliya Gumenyuk – Bisogna essere chiari: il ritorno degli eventi pubblici in Ucraina non significa ritorno alla normalità. La situazione cambia costantemente e resta molto critica. Ma quando qualcuno vuole distruggervi, la migliorè quella di restare in vita, e di mostrarglielo. Poiché i russi vogliono che non ci sia più una vita ucraina, dobbiamo fare tutto il possibile per smentirli, ritrovare una forma di normalità nonostante tutto. Ciò fa parte della nostra resistenza. Nel 2022, eravamo sotto lo choc dell’invasione. Ma il festival svolge un ruolo importante e bisogna continuare, anche solo per sostenere l’industria del libro, che ha pubblicato meno dall’anno scorso – costa di più ed è più difficile… E poi le persone, qui, hanno unbisogno di parlare ...