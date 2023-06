La sinistra lo ha invidiava perché ricco Feltri smaschera l' ipocrisia su Berlusconi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Vittorio, direttore editoriale di Libero, spara a zero sull'della. Dopo la morte disono tutti pronti a parlare bene del Cav ma per decenni lo hanno odiato e invidiato solo. Se n'è parlato durante la puntata de L'Aria che Tira in onda il 12 giugno su La7. "Adesso che è morto sarà lodato anche da chi lo ha combattuto - ha detto- E chi lo ha combattuto maggiormente è stata la magistratura. Quest'uomo è riuscito a farla franca anche con la magistratura. Tranne in una circostanza, quando lo hanno condannato come amministratore di Mediaset quando lui non aveva più alcuna carica nelle sue aziende. Il carburante dell'anti-smo è stata l'invidial'uomo ...