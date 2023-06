La sfilata bucolica di Max Mara in Svezia celebra l' altro lato dello stile scandinavo

Leggi su amica

(Di lunedì 12 giugno 2023) Una candido parterre fiorito di star in total look del marchio ha assistito allaMaxResort 2024, tenutasi ieri sera a Stoccolma. Unazione della cultura scandinava che non si è fatta gioco dell’ormai stereotipato minimalismo nordico, quanto più dell’affascinante territorio naturalistico e di una ricca tradizione folkloristica. Con coroncine floreali in testa e lunghi abiti bianchi come giovani spose, diverse celebrity tra cui Demi Moore e Lily Collins sono volate nella capitale svedese per incarnare la donna Max: romantica, tradizionalista ed emancipata. Le ispirazioni dietro laMaxResort 2024 Dedicandosi solamente a collezioni donna dall’anno in cui venne fondato (1951), Maxè un brand che sa come parlare al pubblico ...