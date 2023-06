La scomparsa di Cata | quel vuoto tra angoscia e attesa

Una manifestazione a sostegno della famiglia diI carabinieri non escludono alcuna ipotesi. Il ... La bambina sarebbeintorno alle 15 di sabato 10 giugno. Tornata a casa dal lavoro, la ...Si è radunato un gruppo di donne e bambine peruviane arrivate dal vicino comune di Sesto Fiorentino davanti al palazzo di via Maragliano da dove èla piccola: sollecitano le ricerche e ...In prefettura una riunione della cabina di regia per fare un punto sulla situazione con tutti i soggetti coinvolti nell'attività di ricerca della ...

Bambina scomparsa a Firenze, la piccola Kata sparita nel nulla mentre giocava nel suo palazzo LA NAZIONE

Ai giornalisti, alla fine, la mamma di Cata ha rivelato: “Ho detto ai carabinieri chi può averla presa”. Con il passare delle ore, la giovane donna non crede all’allontanamento ...Proseguono le ricerche della piccola Kataleya, la bimba di 5 anni scomparsa dall’ex hotel Astor di Firenze. Giallo su una telefonata del presunto sequestratore ...