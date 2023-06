La “rivoluzione liberale” di Berlusconi è stata più imprenditoriale che politica

Che cosa Beh, la mancatarimasta nelle intenzioni ma sommersa dalle numerose omissioni; così come certe riforme istituzionali super necessarie in Italia ma sgambettate da ...... "Berlusconi ha avuto la straordinaria capacità di farci sognare la. Lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. Un uomo che ha profondamente segnato la storia non solo politica ...... forse anche opposte: da un lato l'opinione pubblica di stampo, contraria a concentrare ... Era in atto in Italia una piccolacommerciale. Non un boom della grande industria come ...

Berlusconi, da «Rivoluzione liberale» a «elogio della follia»: le parole (e le barzellette) del Cav ilmessaggero.it

Nell'imprenditoria ha innovato e rotto monopoli: l’edilizia, la televisiona, il calcio. Al governo ha mantenuto lo status quo: non ha alzato le tasse, ma non ha riformato, liberalizzato né privatizzat ...Le sue grandi battaglie di democrazia sostanziale hanno permesso l'inizio di quella rivoluzione liberale che il Paese attendeva da sempre e che porteremo avanti” Alessandro Ulmi (Alessandro Ulmi vice ...