La ricerca contro il cancro vola in orbita per testare nuovi farmaci

(Di lunedì 12 giugno 2023) Pronti, partenza, via! Nel maggio del 2023 è iniziata una missione della Axiom Space, azienda aerospaziale statunitense, per studiare gli effetti di duesu cellule staminali tumorali. I test non si svolgeranno a Terra, ma a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove le cellule cancerose si rigenerano più facilmente e sviluppano resistenza alle

... si legge in una nota, concentrandosi sulladi un leader aziendale di livello mondiale che ... che ha ingaggiato una campagnala società per la controversa acquisizione da 7,1 miliardi di ...Ladisperata di Kataleya continua, mentre la famiglia affronta ulteriori traumi. Scopriamo gli sviluppi drammatici e l'urgenza delle ricerche. La Scomparsa di Kataleya: Un Mistero Inquietante ...Hanno combattutola fame e la notte, sono sfuggiti ai predatori e hanno vinto sui pericoli ... Ladi Wilson: l'ultimo tassello per il lieto fine. Con la diffusione della notizia del ...

Le opere del fotografo Vincenzo Pipitone all’asta per la ricerca contro il cancro PalermoToday

Ricerche in corso anche con i droni di Kata, la bimba scomparsa da Firenze, la madre pronta a perdonare chi l’ha presa, il padre tenta il suicidio in carcere ...POPOLI- Troppi cinghiali in paese e il sindaco ordina l’abbattimento. Accade a Popoli (Pescara) dove il provvedimento di contenimento degli ungulati, che avevano creato seri problemi per la sicurezza ...