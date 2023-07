La ricerca contro il cancro vola in orbita per testare nuovi farmaci

Leggi su aleph-tales

(Di lunedì 12 giugno 2023) Pronti, partenza, via! Nel maggio del 2023 è iniziata una missione della Axiom Space, azienda aerospaziale statunitense, per studiare gli effetti di duesu cellule staminali tumorali. I test non si svolgeranno a Terra, ma a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove le cellule cancerose si rigenerano più facilmente e sviluppano resistenza alle