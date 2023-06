La Regina Camilla in tuta è l' outfit regale di oggi

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 giugno 2023) Una coronata in? Ebbene sì, ma naturalmente iper chic. Ladimostra un'audacia modaiola senza precedenti mostrandosi assolutamente favolosa in jumpsuit blu royal. Un capo in verità già sfato il mese scorso e addirittura, in sfumatura navy, nel 2019