“La Rai ha scelto lui” Bomba in tv | nome pesante dopo l’addio di Fabio Fazio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023) La Rai prepara la rivoluzione,i tanti addii che si sono susseguiti in queste due ultime settimane sembra abbia deciso di puntare su un big per rilanciare numeri e la nuova immagine. A dare l’indiscrezione è Tvblog che fae cogdel conduttore destinato alla prima serata di Rai 2. Come detto in aperture le ultime settimane sono state particolarmente turbolente per la televisione di Stato, tante polemiche successive aldie Lucia Annunziata ai quali anche illustri colleghi avevano lanciato frecciate. >“Perché si sono lasciati”. Isabella e, ombre pesanti sul cavaliere È il caso di Rita Dalla Chiesa che, nello specifico, aveva lanciato velenose frecciate a. “Due milioni e 240 mila ...