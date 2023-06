La Promessa salta il consueto appuntamento di oggi | 12 giugno 2023

... cambio programmazione Canale 5 del 12 giugno 2023 Beautiful, Terra amara, Lae Un altro ...L'isola dei famosi in prima serata: cambio programmazione Mediaset del 12 giugno In prime time ......Canale 5per lasciare spazio allo speciale dei Tg5. Annullata anche la messa in onda di diverse trasmissioni del pomeriggio , prime tra tutte le soap opera Beautiful , Terra Amara , La...La, anticipazioni settimana 5 - 9 giugno: Manuel accusato dell'omicidio di Tomas Nelle prossime puntate della telenovela di Canale5 , Funes inizierà a sospettare che sia stato proprio Manuel ...

La Promessa oggi non va in onda su Canale 5 , perché Il Motivo SuperGuidaTV

Notizia amara per i telespettatori che nel daytime pomeridiano si collegano alle reti Mediaset per seguire le avventure di Jana. La Promessa non va in onda ...