La Promessa oggi lunedì 12 giugno 2023 non va in onda

... e Giampiero Massolo, segretario generale della Farnesinapresidente dell'Ispi, che misero al ... Berlusconi soffriva perché si sentiva responsabile di avere tradito unadi amicizia verso ...'E' una- disse ai giornalisti - che ho fatto in campagna elettorale e l'ho voluta ... dentro i saloni del Comune di Viterbo, eravamo presenti come giornalisti di Nuovo Viterbo. Con noi ...E' il 26 gennaio del '94 quando Silvio Berlusconi - scomparsoal San Raffaele di Milano - ... Nel 2006 arriva la sconfitta di misura contro l'Unione di Romano Prodi, nonostante la...

La Promessa, anticipazioni puntata di oggi, 12 giugno 2023 Tvblog

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Nella fase conclusiva del dibattito, il Cavaliere cala l'asso nascosto e sorprende anche il suo sfidante. Si rivolge direttamente agli italiani chiedendo il voto per mettere a frutto una manovra corag ...