La Promessa anticipazioni 15 giugno 2023 | Pia rifiuta il Barone

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nella puntata de Lain onda giovedì 15, la trama si concentra sulla decisione di Pia dire il, portando via con sé anche Curro. Nel frattempo, Jana rimane delusa dal fatto di non aver potuto incontrare il ragazzo che crede essere suo fratello. Conrado si fa sempre più convinto che l’assassino di Tomas sia un membro della famiglia, mentre lerivelano che Don Alonso affronta crescenti difficoltà finanziarie. Leonor cerca di suscitare gelosia in Mauro, mentre Manuel si sente oppresso dalle responsabilità familiari. Jana cerca di sostenere Manuel, ma una notte di bevute porta a una rivelazione inaspettata. Puntata Ladel 15, Pia non cede ale ...

Queste e ad altre vicende sono al centro della nuova settimana de La. Scopriamo tutte ledei prossimi episodi della nuova soap spagnola in onda dal lunedì al venerdì alle14.45 ...Laspagnole: il barone viene ritrovato morto Le indagini della marchesa non daranno i risultati sperati. Juan verrà ritrovato morto all'interno della sua vettura, finita in ...... le prometterà di porre fine alla sua relazione clandestina ma, ve lo anticipiamo, non terrà fede a questa, fin troppo innamorata per riuscire a staccarsi dal sarto.Sei ...

“La promessa”, le anticipazioni: Cruz vieta a Manuel di volare Tv Sorrisi e Canzoni

Nuova settimana ricca di colpi di scena per la nuova soap iberica in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Scopriamo cosa accade nelle puntate dal 12 al 16.Domenica In: anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata dell'11 giugno in compagnia di Mara Venier. Albano per festeggiare gli 80 anni e molti altri.