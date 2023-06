La Promessa | anticipazioni 13 giugno | Jana sfugge a Manuel | ma forse salveranno Simona

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 12 giugno 2023) La13partono insieme per procurarsi il farmaco per, ma la giovane non cede al padroncino. Poi gli chiede un ulteriore aiuto per l’amica malata. Cos’altro trama Petra? La13sono attratti l’uno dall’altra ma…prendono un velivolo della famiglia di lui, per andare a cercare l’adrenalina che potrebbe salvare. Tra i due giovani l’attrazione è palpabile, ma vista la situazione, la giovane si irrigidisce. …In ogni caso raggiungono lo scopo del viaggio! Candela contro, Lope e Maria, matrova ...