La prevendita del token Chancer verrà lanciata ufficialmente il 13 giugno Dovresti acquistarlo?

(Di lunedì 12 giugno 2023) Punti chiave Laditra circa 20 ore, consentendo agli investitori di avere una partecipazione nel progetto. Il team cerca di raccogliere 15 milioni di dollari per finanziare lo sviluppo della sua piattaforma e di altri prodotti. Il lancio delladiinizierà tra poche ore, consentendo agli investitori di acquistare ilprima che venga quotato negli exchange di criptovaluta. Il team di sviluppo utilizzerà i fondi raccolti dallaper sviluppare la propria piattaforma e lavorare su altri prodotti. Il mercato delle criptovalute, dall’inizio dell’anno, ha avuto un andamento positivo. Tuttavia, con i recenti sviluppi del mercato, è un buon momento, questo, per investire nel progetto ...

... di partecipare alla raccolta fondi Eppela puntando su una sorta diper questi tre ... quell'ingrediente speciale per la diffusionesenso critico", afferma il direttore artistico Mauro ......MANDELA FORUM - FIRENZE I biglietti I biglietti per le nuove date sono disponibili in...1968 - Contrasto 1969 - Memorie 1971 - Opera prima 1972 - Alessandra 1973 - Parsifal 1975 - Un po'...Per spingere la squadrapresidente Montagno verso l'obiettivo di stagione, il De Simone si annuncia gremito. E le prime ore di, avviata oggi, confermano la previsione. Domenica 18 ...

Biennale Musica 2023 | Da lunedì 26 giugno in prevendita i biglietti ... La Biennale di Venezia

I chiostri di San Pietro a Reggio Emilia si preparano a ospitare, dal 12 ottobre 2023 all’11 febbraio 2024, la mostra ‘Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984 – 2024’.Sale l'attesa per Siracusa-Enna, la gara della finale promozione che mette in palio un posto in Serie D. Si parte dall'1-1 dell'andata, risultato che sembra favorire gli azzurri. Per ...