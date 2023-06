La porcheria di Piero Pelù sulla morte di Berlusconi | ecco che foto pubblica | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Addio, Silvio. Il leader di Forza Italia, quattro volte premier, insomma un pezzo di storia italiana, è morto oggi, lunedì 12 giugno, all'età di 86 anni. I messaggi di cordoglio per l'ex presidente del Consiglio sono arrivati da ogni dove, da ogni Paese, da ogni schieramento politico. Ma c'è anche chi ha deciso di tributargli pensieri che avrebbe potuto tenersi per sé. Per esempio,, ex frontman dei Litfiba, dichiaratamente grillino, il quale ha deciso di dire la sua direttamente dal profilo Instragram. Il rocker toscano, infatti, ha condiviso unadiche saluta, con la mano alzata. Non il massimo, nel giorno della sua scomparsa. A corredo, gli hashtag che fanno riferimento al G8 di Genova del 2001, quando il cantante ebbe un duro scontro proprio con ...