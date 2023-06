La passione di Berlusconi per le barzellette

(Di lunedì 12 giugno 2023) Silvioè morto in seguito alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. L'ex presidente del Consiglio aveva una ...

Silvioè morto in seguito alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. L'ex presidente del Consiglio aveva una ...Alla fine era rimasto nel calcio. Nonostante i figli non ne volessero sapere, Silvionon ha dimenticato lache gli ha aperto la strada del successo più dell'edilizia, più dei finanziamenti oscuri alle sue Holding Italiane, più della stessa televisione. Nelle sue ...L'epoca d'oro di, che ha chiuso rilanciando il Monza e portandolo alla prima storica promozione in Serie A. Con altri giocatori ma con la stessaper il calcio ereditata da papà ...

Silvio Berlusconi è morto, Dudù e quella passione del Cavaliere per i cani La Stampa

Era partito (nella versione ufficiale) con i 30 milioni di lire della liquidazione del padre. Il primo appartamento che riuscì a vendere lo comprò la mamma di Confalonieri ...Il Presidente Silvio Berlusconi lascia un vuoto enorme anche nel mondo del calcio al quale ha dato tutta la sua competenza, umanità e capacità imprenditoriale: non solo vittorie, ecco perché una figur ...