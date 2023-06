La morte di Silvio Berlusconi fa il giro del mondo | dalla Bbc al New York Times e Al Jazeera | la notizia sui media stranieri

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dall’Europa alla Russia passando per gli Stati Uniti e l’Oriente. Ladelladiapre i siti di informazione di tutto il. Da Ala Arab News, da Le Monde al El Pais, da Indianal Financial Time, da Deutsche Welle al Jerusalem Post, al Japan, tutti hanno la breaking news della scomparsa dell’ex Cavaliere. Alcuni, come il francese Le Figaro, la britannica Bbc, l’americana Abc, il nipponico, Yomiuri Shinbun e Al Arabyia battono ladi cronaca mentre altri come lo spagnolo ‘El Pais‘ o il tedesco ‘Der Spiegel’ mettono in luce comeabbia “segnato” l’Italia del XXI secolo sia dal punto di vista politico che da quello imprenditoriale e sportivo. Grande ...

E' stata Federica Panicucci ad annunciare per prima a Mediaset ladiBerlusconi . Un momento drammatico per Forza Italia , per gli elettori di centrodestra, per tutto il Paese. E ovviamente per l'azienda che il Cav ha fondato e portato a rivaleggiare ...È il commento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , in seguito alla scomparsa diBerlusconi.Con ladiBerlusconi se ne va il presidente più vincente nella storia del calcio italiano. Il suo palmares da presidente/padrone del Diavolo è impressionante. In totale, si parla di ben 29 ...

Silvio Berlusconi è morto: accanto a lui i figli e il fratello Paolo TGCOM

La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di un’era. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio e d’affetto di amici e vip che hanno voluto ricordare il grande uomo, politico e comunicatore ...“Rivoluzionario, lungimirante, capace di grandi battaglie. Silvio Berlusconi ha fatto la storia di questo Paese, cambiando radicalmente gli scenari politici, economici e sociali dell’Italia, perfino q ...