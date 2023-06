La morte di Silvio Berlusconi fa correre Mediaset in Borsa | le azioni guadagnano il 10%

(Di lunedì 12 giugno 2023) La notizia delladiscuote anche i mercati finanziari. Le quotdi Mfe-ina Piazza Affari sono in forte rialzo. Leil 9,9% a quota 0,52 euro, mentre leB salgono del 10,02% a 0,75 euro. Avanzano anche le quotdi Mondadori, cheil 2,2% a 1,99 euro.rappresenta il più grande successo imprenditoriale di, che ha fondato l’azienda nel 1979 e l’ha vista crescere fino al suo ingresso in politica. Per quanto riguarda Mondadori, il passaggio di proprietà alla famiglia del leader di Forza Italia è avvenuto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta e ha portato anche a uno ...

E' stata Federica Panicucci ad annunciare per prima a Mediaset ladiBerlusconi . Un momento drammatico per Forza Italia , per gli elettori di centrodestra, per tutto il Paese. E ovviamente per l'azienda che il Cav ha fondato e portato a rivaleggiare ...È il commento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , in seguito alla scomparsa diBerlusconi.Con ladiBerlusconi se ne va il presidente più vincente nella storia del calcio italiano. Il suo palmares da presidente/padrone del Diavolo è impressionante. In totale, si parla di ben 29 ...

Silvio Berlusconi è morto: accanto a lui i figli e il fratello Paolo TGCOM

La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di un’era. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio e d’affetto di amici e vip che hanno voluto ricordare il grande uomo, politico e comunicatore ...“Rivoluzionario, lungimirante, capace di grandi battaglie. Silvio Berlusconi ha fatto la storia di questo Paese, cambiando radicalmente gli scenari politici, economici e sociali dell’Italia, perfino q ...