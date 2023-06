La morte di Berlusconi sui giornali esteri | ecco come hanno accolto la notizia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Immediata la reazione delle agenzie: la Reuters, poi la Efe che parla di «personaggio chiave della politica italiana» , mentre l’Afp ricorda che era stato «soprannominato l’immortale per la sua longevità politica, un imprenditore audace e innovativo che ha inventato la televisione commerciale con le paillettes, politico e uomo d’affari che è riuscito a schivare ogni tipo di turbolenza»....

La notizia delladi Silviofa il giro del mondo, in apertura dei siti dei principali media internazionali. Dalla Bbc al Guardian, dalla Cbs a Sky News, da Al Jazeera a Arab News, da ...Leucemia mielomonocitica cronica . Questa la patalogia di cui ha sofferto Silviofino allasopraggiunta questa mattina al San Raffaele di Milano . Scopriamo cause e sintomi della leucemia mielomonocitica ...... dall'edilizia alla tv E' morto Silvio: la notizia della suaapre siti di tutto il mondo IL RICORDO Fotogallery - Silvio, il cordoglio social dalla politica ...

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Finisce un pezzo di storia italiana la Repubblica

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Cordoglio del mondo della politica per la morte di Silvio Berlusconi. "Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore", commenta del ...È morto Silvio Berlusconi. All'ospedale San Raffaele di Milano dove era nuovamente ricoverato da venerdì scorso Silvio Berlusconi. Il leader di Fratelli d'Italia aveva ...