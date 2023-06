La morte di Berlusconi per me è un colpo micidiale

(Di lunedì 12 giugno 2023) Oggi non sono riuscito a fare la mia solita rassegna stampa e quindi la Zuppa è stata inevitabilmente diversa dal solito. Le altre notizie sono diventate infatti ininfluenti. Ladi un uomo così vale più di qualsiasi rassegna stampa. Il fatto che Silvionon ci sia più, devo dirvi che mi fa, oltre che un grande dispiacere, molto strano. È incredibile ricordare che soltanto una settimana fa, Silvio aveva avuto il tempo di chiamarmi per dirmi di rimanere a Mediaset. dal punto di vista umano e personale ed immagino che sia unper tutti quanti voi che seguite la Zuppa. Per approfondire Quelle oscene vignette suSpietato e umano: era migliore di chi lo denigrava Tante volte abbiamo criticato Forza Italia per alcune sue politiche, però oggi viene a mancare un gigante. Penso che fosse ...

Sky ha deciso di cancellare le celebrazioni per i suoi venti anni, previste a partire da domani a Palazzo Reale di Milano, per esprimere il suo cordoglio per ladi Silvio. Il 15 giugno restano confermate le attività in programma su Sky TG24 in diretta da Palazzo Reale di Milano con un palinsesto dedicato alle news e all'attualità. Non è ...Neanche laferma l'odio. In Ucraina, Silvioviene ricordato come 'l'amico di Vladimir Putin'. Durissimo il titolo sul sito di Radio Svoboda: 'Putin ha perso un amico. Silvio- un ...Silvio, morto a 86 anni, è stato anche un abile narratore di barzellette. Ecco alcune delle storielle divertenti che il leader di Forza Italia era solito raccontare anche in eventi ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

Deciso il giorno e il luogo del funerale di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è venuto a mancare questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, era ricoverato da ...Un’amicizia lunga 39 anni, dal primo incontro ad Arcore nel 1984 ai programmi Mediaset. “Non voleva che entrassi in politica. Mi disse ‘Sei matta’ Ti odieranno. Ma io non lo ascoltai” ...