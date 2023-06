La madre di Kata non ha fatto nomi Le piste aperte | cosa sappiamo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ha tentato due volte il gesto estremo. Per il troppo dolore o per un senso di colpa che potrebbe aprire a nuoveinvestigative. Colpo di scena nel caso dileya, la bimba peruviana scomparsa dallo scorso sabato pomeriggio a Firenze. Il padre, attualmente detenuto nel carcere di Sollicciano per reati contro il patrimonio e per furto, ha ingerito della candeggina. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Torregalli, ha nuovamente tentato di togliersi la vita con un cavo. I carabinieri, che non escludono nessuna pista investigativa, stanno cercando di capire se si sia trattato di un gesto di estremo dolore o di senso di colpa. Il padre si sentiva responsabile di ciò che è capitato alla bambina? È necessario scavare anche nel recente passato del genitore? Nulla viene lasciato al caso, anche se, al momento, l'ipotesi più concreta resta quella del ...