La Lombardia tradita da Napoleone e una sommossa sotto casa di Manzoni

(Di lunedì 12 giugno 2023) Piove a dirotto. La calca davanti al senato ringhia, i nobili e i borghesile loro ombrella di seta, la marmaglia inzuppata. Le carrozze scaricano le alte cariche del Regno d’Italia. Che è appena caduto.ha abdicato pochi giorni fa. Un miscuglio di fischi, imprecazioni e bestemmie si alzano contro i ministri. Che non sono piú niente. Come finora per loro non è stato niente il popolo. Carne da macello, tutt’al piú. Non lo capite che sono le vostre guerre ad averci portato la fame? Il sangue non concima, non nutre, non irriga. Dovreste avere piú considerazione per i contadini che raccolgono il frumento per i vostri pani bianchi, e la segale per i nostri piú scuri, come piú scura è la nostra pelle rispetto alla vostra. Il ministro delle Finanze è l’unico che non arriva. Da nove anni Giuseppe Prina succhia soldi ai milanesi. Nove anni di ...