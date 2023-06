La leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva Berlusconi 

Leggi su agi

(Di lunedì 12 giugno 2023) AGI - Una forma leucemica, non delle più aggressive, che colpisce soprattutto in età avanzata (mediamente l'insorgenza è a 70 anni), si cura quando possibile con il trapianto di cellule staminali, come avvenuto di recente per un altro caso celebre, quello dello scrittore Alessandro Baricco. La, di cui ha sofferto Silvio Berlusconi, come comunicato oggi dal San Raffaele, ha un'incidenza annuale stimata in 1,0 ogni 100.000 persone. Una forma, dunque, che però presenta il rischio concreto che si trasformi in unamieloide acuta, molto più grave e pericolosa. La strada migliore da intraprendere, come detto, è quella del trapianto di cellule staminali da donatore. Dopo una fase di chemioterapia, cosiddetta di contenimento, occorre ...