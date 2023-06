La Juventus si ‘dimentica’ di Berlusconi e omaggia Isla e Vignola

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tutto il mondo del calcio (o quasi) continua ad inviare messaggi di cordoglio per Silvio, morto oggi all’età di 86 anni per una malattia. Il ricordo dei personaggi legati allo sport è stato commovente: da Sacchi a Baresi, da Moggi a Buffon. Tutte le big del campionato di Serie A hannoto l’ex presidente del Milan. La prima è stata il Napoli: “perdiamo un personaggio importante della nostra storia. Imprenditore geniale, grande uomo di comunicazione e autentico campione nel mondo del calcio”, il messaggio del presidente De Laurentiis. Poi i rivali storici dell’Inter: “il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l’Inter e il ...

