La frana avanza 30 centimetri all’ora e minaccia le case di Baiso Reggio Emilia | ruspe al lavoro giorno e notte – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Le immagini dal drone delladi, in provincia di. La storica, lunga circa 2,5 chilometri, ha ripreso adre a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, provocando grande apprensione. Lee i camion lavorano incessantemente,, sulla “unghia” della, per portare via la terra checon una velocità di 30, oltre sette metri alndoe infrastrutture. “Un milione di metri cubi di roccia che scivola verso il basso” spiega il vicesindaco di, Fabio Spezzani, mentre risale in auto dal piede della ...