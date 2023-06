La fotocamera di Samsung Galaxy S22 dovrebbe migliorare con il prossimo update

(Di lunedì 12 giugno 2023) Un imminente aggiornamento per la serieS22le animazioni quando si utilizza lo zoom della. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

... piuttosto un'ulteriore evoluzione di un lavoro cheaffina ormai da diversi anni. GALAXY Z ... fino 1 TB di archiviazione OS: Android 13 con One UI 5.1.1 resistenza: IP58principale: ...potrebbe tornare alla scelta di offrire due versioni del Galaxy S24 Ultra: una con Snapdragon 8 Gen 3 per Nord America e Cina, e un'altra con Exynos 2400 per il resto del mondo. Se ciò ...... sono state rivelate le specifiche della batteria e anche alcuni dettagli del prossimo... il dispositivo dovrebbe essere dotato sul retro di un sensore dellaprincipale da 50MP ; ...

La fotocamera di Samsung Galaxy S24 potrebbe deludere le vostre aspettative TuttoAndroid.net

Un leak svela tutte le specifiche tecniche della fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra, e le novità rispetto a S23 Ultra non sono molte.Il nuovo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra si avvicina al debutto: l'arrivo della certificazione FCC e nuove indiscrezioni anticipano le sue caratteristiche ...