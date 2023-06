La follia dilaga | che Erasmo avesse già intuito tutto?

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ieri, seconda domenica di giugno, è probabile che più di un italiano, a causa del tempo incerto, abbia preferito rinunciare alla gita al mare o in montagna. Può anche darsi e non è una ipotesi remota, che sia stato costretto a farlo per motivi di attenta gestione del proprio budget. Seduto al fresco da qualche parte tranquilla, avrà potuto concentrare la propria attenzione, per qualche ora libera o quasi di viaggiare fuori dai sentieri della routine quotidiana, su quel genere di notizie che non legge tutti i giorni per i motivi più diversi. Quindi su ciò che oramai da troppo tempo si sta verificando con frequenza sempre crescente, attorno a sé, in casa propria. Con questi due vocaboli va inteso non solo la sua dimora, ma il mondo intero di cui egli é cittadino. Tirando il freno all’ attivitá cerebrale, che per tutti di questi tempi si muove con velocità decisamente inusuale, in un ...