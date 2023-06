La festa del Cagliari e di Claudio Ranieri

(Di lunedì 12 giugno 2023) È il minuto ottantadue quando Ricci sradica uno dei rarissimi palloni persi da Makombou e con un’uscita furiosa prova a tirare fuori il Bari dal covo di paura che si è costruito con le proprie mani. L’azione si sposta da sinistra a destra e poi ancora da destra a sinistra, prima di atterrare sui piedi di Folorunsho, il miglior tiratore biancorosso. Ha appena iniziato a diluviare e lungo tutto il corso dell’azione i 60.000 del San Nicola intonano l’ultimo coro di incoraggiamento a tema Serie A: stanno chiedendo lo sforzo finale per riprendersela dopo dodici anni. Aurelio De Laurentiis è in tribuna, e chi meglio di lui conosce il potere narrativo della pioggia torrenziale in un film. Le avvisaglie macabre, il ticchettio sui vetri, e poi un tuono. Il destro di Folorunsho prende forza, gira bene, ma si schianta sul palo; nell’aria la sensazione che la Serie A stia per scivolare sul ...

Finale sensazionale dell'Erzberg Rodeo 2023. Lettenbichler si impone di nuovo dopo un confronto avvincente con Billy Bolt e Tristan Hart. 11° assoluto e primo Junior il Pilota di Rigo Matt Green, 12° ...