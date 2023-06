La Ferrari vince la 24 ore di Le Mans. Il capolavoro di Antonello Coletta

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 giugno 2023) C’è un uomo dietro e, in realtà, anche un po’ davanti al successo dellaa Lenel primo assalto dopo 50 anni di assenza. Non è Alessandro Pier Guidi, l’uomo che ha guidato le grandi rimonte nelle 24 ore. Non è Antonio Giovinazzi che ha trovato nell’endurance i riscatti dai dispiaceri della Formula 1. Non è neppure James Calado, l’inglese del trio. Loro stanno davanti, stanno al volante della Hypercar made in Maranello. Dietro però c’è un uomo pacato, educato, mai oltre le righe, che arriva da Roma ed ormai si sente emiliano d’importazione nonostante abbia lasciate le sue donne (la moglie e le due figlie) nella Capitale:, 56 anni, una laurea in economia e commercio, un passato da pilota di kart e un presente da responsabile delle Attività sportive Gt in casa. Il ...