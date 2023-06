La Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans | 58 anni dopo l' ultima volta

(Di lunedì 12 giugno 2023)hala 24 Ore di Le, 58l', completando una corsa perfetta proprio durante la gara del Centenario. La 499P è stata portata al traguardo da Alessandro Pier Guidi, che ha condiviso con James Calado e Antonio Giovinazzi la vettura numero 51 nell’arco dei 342 giri completati sul tracciato francese. Per la Casa di Maranello si tratta di un risultato storico: al rientro nella top class,mezzo secolo di assenza, la squadra– AF Corse ha messo la firma sulla gara endurance più famosa al mondo, che rappresenta il quarto round del FIA World Endurance Championship 2023. Press OfficeL'altra499P, la numero 50, guidata da Antonio Fuoco, Miguel ...

Ecco tutte le "rosse" che hannoa Le Mans.166 MMTOP Guarda anche Endurance 24 Ore di Le Mans, è trionfoAlessandro Pier Guidi Quando qualche settimana fa gli abbiamo chiesto cosa preferisse tra Le ... a Le Mans ha, niente adesso vieta ...Questa settimana, in compagnia di Gionata Ferroni e di Roberto Lacorte , pilota di Cetilar Racing, abbiamo Ferdinando Cannizzo , il papà della499P che haalla 24 Ore di Le Mans , e ...

Ferrari, un trionfo da leggenda per la 499P alla 24 Ore di Le Mans Il Sole 24 ORE

Una Ferrari che vince subito e scrive la storia facendo parlare di sè tutto il mondo e allo stesso tempo dimenticare almeno per una domenica l'altra Rossa, quella della Formula 1, che da 16 anni non r ...Ferrari ha vinto l'edizione 2023 della 24h Le Mans, un impresa leggendaria che ha pochi eguali nella storia del motorsport. La Rossa non si imponeva infatti dal 1965, la 499P ha saputo primeggiare al ...