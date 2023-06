La F1 si trasferisce in Canada | Ferrari alla ricerca di se stessa | Verstappen vuole l’ennesima vittoria

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) La F1 siinper l’iconico Gran Premio sul circuito di Montreal e si tratta di una gara senz’altro spartiacque per la stagione. Ottavo appuntamento in calendario, dunque un terzo di stagione se ne è andato via e quel che emerge con prepotenza è che la Red Bull resta inarrivabile. La simbiosi tra una macchina quasi perfetta e un pilota quasi perfetto come Maxè tale da lasciare pochi margini agli altri, che non mostrano peraltro la giusta completezza: dall’Aston Martin velocissima ma ancora con qualche difficoltà gestionaleMercedes che invece paga dal punto di vista delle prestazioni pure ma è in grande ripresa, finoche continua a essere un enigma per il potenziale che mostra a tratti e per, invece, le difficoltà sotto ogni aspetto con ...