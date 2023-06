La dedica d’amore di Alberto Matano al marito Riccardo Mannino a un anno dalle nozze

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 12 giugno 2023) Per il primo anniversario di, convolato aconl’11 giugno del 2022, hato alun post speciale. “One”, scrive il conduttore e giornalista 50enne, “Uno”, con la emoji di un cuore rosso affiancato, sottolineando come ilsia l’unico amore della sua vita, e una splendida foto della coppia in un suggestivo luogo di mare, nel posto dove “tutto è cominciato”. Laarriva dopo undal matrimonio tra il conduttore e, 56 anni, avvocato cassazionista, officiato dall’amica di lunga data Mara Venier. Tra gli invitati alle...