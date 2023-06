La decivilizzazione - Roberto Pecchioli

In Francia ha cercato di farsi sentire la voce della residua presenza cristiana: il vescovo Matthieu Rougé ha rammentato l'incoerenza di combattere il processo dimentre si ...diPECCHIOLI Piaccia o non piaccia alle anime belle, agli ingenui e agli ottimisti, la nostra società - che da tempo ha smesso di essere una civiltà - è in fase di avanzata. ...In Francia ha cercato di farsi sentire la voce della residua presenza cristiana: il vescovo Matthieu Rougé ha rammentato l'incoerenza di combattere il processo dimentre si ...

LA DECIVILIZZAZIONE Nuovo Giornale Nazionale