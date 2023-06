La collaborazione tra Germania e Regno Unito può rafforzare la Nato e l’Ue

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 giugno 2023) La relazione traè da molti definita un’«alleanza silenziosa»: un rapporto non molto studiato e un po’ sottovalutato rispetto alla tradizionale cooperazione trae Francia e tra Parigi e Berlino. Dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, i rapporti però hanno preso maggiore abbrivio e si sono intensificati in seguito alla Brexit. Nonostante questa ripresa, i fattori politici, insieme alle diverse percezioni delle minacce geopolitiche e a differenti culture strategiche, finora sono stati insufficienti per approfondire le relazioni in modo concreto. Il blocco europeo Ora il partito laburista inglese sta mettendo in chiaro che in caso di vittoria alle prossime elezioni, nei suoi primi sei mesi al potere cercherà di migliorare l’alleanza con la ...