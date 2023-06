Kylian Mbappé potrebbe essere venduto quest’estate quando il PSG è uscito furibondo dalla superstar

(Di lunedì 12 giugno 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Si dice che il Paris Saint-Germain sia furioso perchéha scritto una lettera in cui conferma che non attiverà la sua proroga di un anno ai campioni della Ligue 1. La scorsa estate il fuoriclasse francese ha firmato un contratto 2+1 e alle condizioni aveva tempo fino al 31 luglio per attivare l’anno in più. Tuttavia, il 24enne ha informato il PSG che se ne andrà una volta scaduto il contratto e si dice che il club francese sia furioso perché la lettera è stata fornita ai media prima che il club la vedesse, riferisce Ben Jacobs. Il PSG non ha intenzione di perderegratis e questo significa che ...

, attaccante del Psg, avrebbe inviato una lettera al club parigino in cui annuncia di non voler esercitare l'opzione per il rinnovo, attaccante del Psg, avrebbe inviato una ...Terremoto in casa Psg.ha deciso di andarsene, o per lo meno di non restare oltre il 2024, scadenza naturale del suo contratto. L'attaccante francese l'ha comunicato al Psg che stavolta non sembra disposto a ...potrebbe essere, nuovamente, uno dei grandi protagonisti del calciomercato estivo. Dopo la trattativa sfumata a un passo dalla conclusione con il Real Madrid e il rinnovo milionario con ...