Kim Jong-un stringe una forte alleanza con Mosca

(Di lunedì 12 giugno 2023) Kim-un ha espresso “pieno sostegno e solidarietà e la volontà di costruire legami strategici più stretti con la Russia nel suo messaggio di congratulazioni inviato al presidente Vladimir Putin in occasione del Russia Day. Il leader della Corea del Nord ha affermato che le relazioni amichevoli tra il suo Paese esono una “preziosa risorsa strategica” e la Corea del Nord si adopererà per sviluppare con ogni sforzo tali legami di cooperazione, ha riferito l’agenzia statale Kcna.

