(Di lunedì 12 giugno 2023)il 30% dei quasi 63.000allestiti in tutta l'Ucraina è chiuso o inall'uso. Lo ha dichiarato - come riporta ilIndependent - il Servizio di emergenza statale in un ...

sono stati esaminati 4.655 rifugi, di cui il 34% inagibile e lo 0,6% chiuso. Le autorità ucraine hanno avviato i controlli dopo che due donne e un bambino sono stati uccisi da detriti ...È stata una notte di fuoco quella appena passata sotto il cielo ucraino. L'esercito diha dato vita a una controffensiva che si è spinta sulla linea che unisce Lobkove a Robotyne e ...da ...... spiegando come questa operazione favorisca di fatto solo l'esercito russo chel'area. E ... il Corriere ha messo in luce come continui l'impegno dell'Occidente al fianco di. E si pensa ...

Kiev controlla rifugi antiaerei, oltre il 30% non è adatto Agenzia ANSA

Oltre il 30% dei quasi 63.000 rifugi antiaerei allestiti in tutta l'Ucraina è chiuso o inadatto all'uso. Lo ha dichiarato - come riporta il Kiev Independent - il Servizio di emergenza statale in un po ...Il cardinal Zuppi: "Folle accettare il rischio nucleare". Il Gruppo Wagner: "Gli ucraini sono riusciti ad avanzare di 6-7 chilometri negli ultimi giorni" ...