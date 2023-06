La distruzione della diga di Kakhovka ha causato danni ambientali per 1,5di euro. La stima è del capo dell'amministrazione militare regionale di, Oleksandr Prokudin, secondo cui - riporta l'Unian - circa 55 mila ettari di foresta sono stati allagati. ...Per esempio, la controffensiva didello scorso anno era inizialmente solo una distrazione ... Gli Stati Uniti hanno recentemente approvato un altro pacchetto di aiuti da $2,1. Anche l'......4di euro', si legge in una nota. 'Con il crollo della diga i danni rivestono un ... Otre il 90% dei sistemi irrigui nell'area disono rimasti privi di una fonte di approvvigionamento ...

Kherson, 1,5 miliardi i danni ambientali causati dalla diga Agenzia ANSA

Dopo mesi di anticipazione e attesa, la controffensiva ucraina sembra essere iniziata lo scorso fine settimana. Le Forze Armate dell'Ucraina (AFU) hanno attaccato il settore Zaporizhzhya, liberando al ...