Kataleya è scomparsa a Firenze Continuano le ricerche

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il cuore di una mamma, dicono, batte all’unisono con quello dei propri figli. Così le gioie, i dolori e tutte quelle sensazioni che ci invadono e ci pervadono durante la quotidianità, sono divisi per due. Difficile, quindi, restare indifferenti al grido di una madre che da giorni cerca disperatamente sua figlia, sparita nel nulla e all’improvviso, a. “Qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. So che Kata è in pericolo”, queste le parole pronunciate da una madre che sa, che sente, che la sua bambina è lì fuori da qualche parte, forse nella morsa pericolosa di qualche sconosciuto.Alvarez, che di anni ne ha appena 5, è infattisabato pomeriggio dallo stabile di via Maragliano, a, in cui vive con sua madre e altri parenti. Lesenza ...