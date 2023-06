Kata | la bimba scomparsa | la terribile scoperta poco fa sul palazzo dove vive

Leggi su tvzap

(Di lunedì 12 giugno 2023) Social.a Finerze: nuovasul. Nel pomeriggio di sabato 10 Giugno 2023 a Firenze èuna bambina di cinque anni. Le sue tracce si perdono nelva, ovvero l’ex hotel Astor, occupato da un centinaio di abusivi in via Maragliano. Laabita lì insieme alla madre, una donna peruviana, e il suo fratellino. In queste ore, dopo attente indagini, gli inquirenti hanno fatto unasullo stabile.Leggi anche:in Italia: chi l’ha presa, l’ipotesi sconcolgente Leggi anche: Angela Celentano, proseguono le indagini: non tutto è ...