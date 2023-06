Kabic e Moro primi colpi del Bologna Via Orsolini e Dominguez?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sono giorni molti caldi in casa, impegnato a decidere il destino di diversi giochi in scadenza e concludere iacquisti in vista della prossima stagione. A tal proposito è praticamente fatta per l’acquisto del centrocampista croato,Uros, e per il rinnovo del prestito di Nikola. Dovrebbero, invece, salutare, il cui contratto non verrà rinnovato.IN ARRIVO I felsinei guardano ad Est scegliendo due rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Thiago Motta. Il primo è praticamente già in casa, dal momento che sta per essere rinnovato il prestito di Nikoladalla Dinamo Mosca, dopo la discreta stagione trascorsa in maglia rossoblù con la quale ha collezionato 26 partite, ...