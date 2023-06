Juventus | per Frattesi la situazione si complica | il punto

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 12 giugno 2023) Uno degli obiettivi dellaper questa sessione estiva di mercato si chiama; la, però, sembrarsi. Lo abbiamo detto più volte: la, in questa finestra di mercato estiva, deve fare una sorta di mini rivoluzione per andare a rinforzare una rosa che, la prossima stagione, ha l’obiettivo di tornare a vincere il campionato. Tra i reparti da rinforzare troviamo, senza alcun dubbio, il centrocampo considerando il probabile addio di Rabiot, la non permanenza di Paredes e un Pogba le cui condizioni fisiche non possono lasciare tranquilli.(LaPresse)Per questo, dunque, in mezzo al campo va fatta una sorta di rivoluzione: uno degli obiettivi sembra essere. Il centrocampista del Sassuolo ha disputato una stagione di ...