Juve | Vlahovic salta gli impegni con la Serbia | 'Ha un costante dolore all'inguine'

Dragan Stojkovic, CT della Nazionale serba, dovrà fare a meno dell'attaccante juventino: "Per problemi di infortunio, Duannon sarà a disposizione del tecnico Dragan Stojkovic per le ...Calciomercato Juventus, la situazione attorno a Dusansi fa sempre più delicata. Ecco le ultime sull'attaccante serbo dei bianconeri Dusanpotrebbe realmente lasciare la Juventus. Lo sappiamo benissimo, perché davanti a 80milioni di euro la società bianconera lo potrebbe spedire a quelle squadre che li avranno messi sul piatto.Nazionali sfortunate per la Juventus . Dopo l'infortunio di Rabiot ( leggi QUI le sue condizioni ) in ritiro con la Francia, anche Dusansi è fatto male con la Serbia . L'attaccante era stato convocato dal ct Dragan Stojkovic per i prossimi due impegni della nazionale: prima l'amichevole contro la Giordania , poi la partita ...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Infortunio Vlahovic, il ct serbo Stokovic ha fatto un annuncio sulle condizioni dell’attaccante della Juventus: le sue parole Dragan Stojkovic, ct della Serbia, ha parlato delle condizioni di Vlahovic ...