Juve | si ferma Vlahovic in nazionale

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ancora un infortunio per: il numero 9 dellasicon ladella Serbia e non sarà a disposizione per le amichevoli Siancora Dusan. Il numero nove della, convocato dalla Serbia, si è infortunato mentre preparava le amichevoli con Giordania e Bulgaria. Di seguito il comunicato. «Per problemi di infortunio, Dusannon sarà a disposizione del tecnico Dragan Stojkovic per le partite contro Giordania e Bulgaria». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

