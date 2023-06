È bravo e guardatrofei ha vinto con lain pochi anni. Non ascoltate questi sciocchi'. 'è un disastro se viene ed è un'offesa metterlo nella lista degli allenatori dell'Al Hilal, vogliamo ...Lachiede sui 30 - 35 milioni per liberarlo, almeno venti in meno dine ha spesi il club bianconero per acquisirlo dalla Fiorentina nell'estate 2020. Liverpool, United e Newcastle sono ...Continua Azzurro con vista oro Sebastiano Desplanches (Vicenza) - Portiere, 20 anni, 300mila Mattia Zanotti (Inter) - Difensore destro, 20 anni, 500mila Riccardo Turicchia () - Difensore sinistro,...

Juve, quanti casi aperti: da Rabiot ad Alex Sandro e Cuadrado Calciomercato.com

Il centrocampista è al lavoro per resettare un’annata da incubo e presentarsi in forma nella nuova stagione bianconera ...Calciomercato Juventus, è addio a Vlahovic: il serbo dovrebbe lasciare il bianconero questa estate e c'è anche la destinazione ...