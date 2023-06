(Di lunedì 12 giugno 2023) L'attoreha svelato che tra i suoi rimpianti c'è quello di aver accettato il ruolo diin un episodio di Urban Myths.ha svelato che rimpiange la scelta diin un episodio di Urban Myths. La puntata del progetto, dopo le polemiche scoppiate quando un trailer ha svelato il casting, non è mai andata in onda nonostante ne fosse stata annunciata la messa in onda nel 2017. Un progetto che ha suscitato molte polemiche L'episodio di Urban Myths avrebbe dovuto mostrare, interpretato da, mentre intraprende un viaggio insieme a Marlon Brando ed Elizabeth Taylor, interpretati da ...

Joseph Fiennes: "Interpretare Michael Jackson è stato un errore" Movieplayer

