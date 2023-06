Jorge Martin | “Doppio podio in Italia un grande risultato”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Secondo posto e una gara di altissimo livello.ha poco da rimproverarsi all’indomani del Gran Premio del Mugello, essendosi arreso solo davanti ad un imprendibile Bagnaia. Resta dunque una generale atmosfera di soddisfazione per quanto raggiunto nel weekend tra sprint race e gara, che traspare anche dalle parole pronunciate poi nel post-gara. Queste alcune delle sue dichiarazioni.: “” Queste dunque alcune delle dichiarazioni del pilota spagnolo riprese da motorsport.com: “Ho ottenuto molti buoni risultati di fila, l’unico momento negativo è stata la gara di Austin, ma per il resto sono stato molto solido. Questa gara era considerata una delle più difficili e sono riuscito a finire secondo, ad ...

Comprensibile dunque come lo stesso Bez, sempre secondo nel Mondiale ma ora a - 21 da Bagnaia e con soli tre punti di margine su, si sia mostrato amareggiato ai microfoni di Sky Sport ...... che cercherà di non farsi riprendere in classifica dai più immediati inseguitori e compagni di moto, Marco Bezzecchi,, Johann Zarco e Luca Marini . Occhio anche alle KTM di Brad Binder ...Soloha provato a tenere il passo del pilota italiano ma sulla distanza non c'è stato nulla da fare. Sotto la bandiera a scacchi, Bagnaia è arrivato con un vantaggio di circa un secondo ...

MotoGP | Martin: "Bagnaia ha qualcosa in più, ma ci arriverò presto" Motorsport.com - IT

Francesco Bagnaia: 10 e lode Pole position con un tempo stratosferico e in condizioni di tensione estrema; due gare, due vittorie; giro veloce; 32 passaggi in prima posizione su 34 giri totali. Ognuno ...Il pilota italiano della Ducati, dopo aver messo a segno una pole con un giro stratosferico vince sia la Sprint che la gara della domenica, allungando in classifica su Bezzecchi. Weekend difficile per ...