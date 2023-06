Dalla maglia ciclamino del Giro d'Italia 2023, al campione italiano in carica Filippo Zana, al neozelandese Laurence Pithie fino a Sonny Colbrelli, Adriano Malori e tanti altri. Grande ......Saelemakers) TRQ Paulo Dybala (Charles De Katelaere) AS Sadio Mané (Esequiel Barco) PUN... Unche avrebbe ogni carta in regola per competere su tutti i fronti, per tornare immediatamente ...Ricordo che mi si è avvicinato, rimproverandomi per non so cosa, due volte. La seconda volta, mentremi parlava, Otto Vergaerde mi è passato troppo vicino, all'esterno. Non ho ...

Jonathan Milan: "Devo valutare l'ipotesi del doppio Mondiale. Cipollini Un onore essere accostato a lui" OA Sport

Jonathan Milan ha spiccato il volo. A soli 22 anni il friulano si è già laureato campione olimpico, mondiale ed europeo su pista. Grande sostenitore della multidisciplinarietà, Milan è riuscito ad imp ...Blog Calciomercato.com: L'annata sportiva del Milan si è conclusa da pochi giorni ed è arrivato il momento di tirare le somme e guardare al futuro. Al primo dei due ...