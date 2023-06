John Wick | il regista conferma il ritorno di Halle Berry | Ma odio il termine spinoff

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il personaggio di Sofia, interpretato dae apparso per la prima volta in3, tornerà in altri progetti futuri del franchise. Mentre i fan attendono di conoscere i primi dettagli su5, annunciato ufficialmente da Lionsagte dopo il successo clamoroso del quarto capitolo, ilChad Stahelski è tornato a parlare dell'espansione delfranchise e di come ci fossero stati alcuni tentativi di riesumare anche il personaggio di Sofia, interpretato dae apparso per la prima volta in3: Parabellum come alleato del celebre sicario di Keanu Reeves. "Sì, ci sono state varie conversazioni per provare a riportarla in ...

Mentre i fan attendono di conoscere i primi dettagli su5 , annunciato ufficialmente da Lionsagte dopo il successo clamoroso del quarto capitolo, il regista Chad Stahelski è tornato a parlare dell'espansione delfranchise e di come ci ..., Til Death Do Us Part viene presentato come un film " ricco di violenza elegante e di azione intrisa di sangue", che "fonde senza soluzione di continuità i brividi cinetici dicon l'oscura ...Una voce recente voleva l'interprete di It eBill Skarsgård prossimo a unirsi al DC Universe in un ruolo misterioso. In molti scommettevano il suo possibile ingaggio nei panni del Joker o perfino del nuovo Batman di The Brave and the ...

John Wick, il regista conferma il ritorno di Halle Berry: "Ma odio il ... Movieplayer

Halle Berry tornerà in un nuovo capitolo cinematografico dell'universo di John Wick Ecco la risposta del regista Chad Stahelski.Il personaggio di Sofia, interpretato da Halle Berry e apparso per la prima volta in John Wick 3, tornerà in altri progetti futuri del franchise.