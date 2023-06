Jennifer Lawrence ha nostalgia di Katniss | «Potessi fare un altro film di Hunger Games…»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ha talmente tantadiche vorrebbe poterla interpretare ancora. Questo il desiderio di, che deve la sua fama alla saga diGames (foto LaPresse) Il primo amore, come si dice, non si scorda mai. E perquell’amore è. Che è un personaggio prima di tutto letterario. E poi cinematografico. Che proprio lei ha interpretato in quattro. E che le ha dato il successo mondiale. Gli Oscar e i premi saranno anche arrivati conpiù “importanti”, ma nulla batteGames. La quadrilogiaica iniziata nel 2012 e tratta dai 3 romanzi distopici e postapocalittici della scrittrice americana Suzanne Collins. ...

Vinto l'Oscar per Il Lato Positivo, letteralmente scippato alla strepitosa Emmanuelle Riva di Amour,è andata incontro ad un lento declino hollywoodiano, almeno sulle scelte cinematografiche fatte, sui progetti sposati, dopo la doppietta American Hustle - Joy. 11 anni fa esplosa ...I malpensanti non hanno perso tempo e appena hanno vistosulla croisette con le infradito nere, sotto il suo abito Dior Haute Couture, si sono lasciati scappare l'affermazione: "L'ha fatto apposta per far parlare di sé". Festival di Cannes ...- Pubblicità -è pronta a interpretare di nuovo la ragazza in fiamme. La vincitrice dell'Oscar afferma di essere disposta a tornare al franchise di Hunger Games dopo essere diventata un nome ...

Jennifer Lawrence, ecco il perché di quelle infradito indossate a Cannes Vanity Fair Italia

Ha così nostalgia della sua Katniss di Hunger Games che vorrebbe poterla interpretare ancora. Questo il desiderio di Jennifer Lawrence ...L'attrice Jennifer Lawrence si dichiara assolutamente disponibile a tornare nei panni di Katniss per nuovi film di Hunger Games.